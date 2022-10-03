На "Госуслугах" появился раздел для подачи жалоб о нарушениях при частичной мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи для жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России.

Россияне смогут подать жалобу с помощью бота Макса. Для этого необходимо ввести в чате с ботом "жалоба" и выбрать раздел "призыв в рамках частичной мобилизации".

Кроме того, мужчины также смогут записаться в добровольцы на "Госуслугах". Для этого необходимо нажать на баннер, доступный в личном кабинете.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации на Донбассе.

Президент отметил, что перед тем, как отправить мобилизованных в военные части, они будут проходить специальную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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