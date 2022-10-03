Россиянам рассказали, кто может получить персональную отсрочку от мобилизации на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Персональную отсрочку на год могут получить граждане, находящиеся в запасе и подлежащие мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

На отсрочку могут рассчитывать сотрудники федеральных и территориальных органов власти. Однако решение принимается Межведомственной комиссией по бронированию.

"В исключительных случаях проводится бронирование граждан, должности и профессии которых не входят в утвержденный перечень. Такая работа проводится в отношении руководителей и специалистов: органов исполнительной власти; органов местного самоуправления; организаций, выполняющих наиболее значимые в военное время функции", – говорится в сообщении.

По данным портала, отсрочка может предоставляться на год и продлена на более длительный срок. Гражданам, получившим отсрочку, выдается специальное удостоверение.

Бронирование граждан осуществляется организациями, в которых они работают. Предприятия могут осуществить бронь сотрудников, достигших возраста 27 лет, говорится в сообщении портала.

"Бронирование также проводится организациями, осуществляющими иную деятельность в интересах обороны государства и жизнедеятельности населения в военное время, а также организациями, ведущими подготовку граждан по военно-учетным специальностям", – следует из сообщения.

Забронированного организацией сотрудника переводят на специальный воинский учет. Выданное удостоверение хранится как бланк строгого учета и выдается в случае мобилизации, следует из текста портала.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к россиянам по поводу ситуации на Донбассе.

Президент отметил, что перед тем, как отправить мобилизованных в военные части, они будут проходить специальную подготовку.

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