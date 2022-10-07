В организации "Офицеры России" дали напутствие мобилизованным москвичам

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мужчины должны оберегать свой дом и родину, а объявление частичной мобилизации в России обусловлено необходимостью сохранения ее территориальной целостности. С таким напутствием обратился к мобилизованным москвичам член президиума "Офицеров России" Александр Головашкин.

"То, что частичная мобилизация была объявлена, – это необходимость, связанная с тем, чтобы сохранить целостность России и нас русских как народ. <...> Еще раз повторюсь, для того мы и есть на земле, мужчины, чтобы оберегать свой дом, защищать свою семью и свою родину. А родина у нас, как мама, – она одна, ее не выбирают", – сказал он.

Головашкин отметил, что никто не хочет лишаться комфортных условий, оставлять дом, однако каждый должен понимать, что частичная мобилизация сегодня России необходима.

Он также обратил внимание на один положительный момент частичной мобилизации в стране. По его мнению, этот процесс позволит военкоматам обновить данные о военнообязанных, многие из которых раньше не были заинтересованы в том, чтобы самостоятельно приходить и отчитываться об изменении места жительства, состояния здоровья и других обстоятельств.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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