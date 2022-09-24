"ГОСТ шоу": выбираем белую футболку

Вещь, которая есть в любом гардеробе, актуальная во все времена. Речь о белой футболке. Казалось бы, на вид они все похожи, но стоит присмотреться – разница колоссальная.

На что обращать внимание перед покупкой? Почему не обязательно читать состав? И чем модели российских дизайнеров отличаются от зарубежных аналогов? Об этом – в шоу "ГОСТ".

