Фото: телеграм-канал "РИА Новости"
Послание 1944 года нашел в своей квартире житель Мариуполя во время заделывания дыры от украинских снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший моряк Игорь Тютчев рассказал, что сейчас в его доме постоянно живут лишь две семьи. Он же регулярно приходит в квартиру, где делает ремонт.
Во время заделывания стены мужчина нашел выцарапанный на потолке автограф строителей, которые восстанавливали постройку после попадания немецкой бомбы.
"А теперь сюда смотрите – 12 июня 1944 года. Сюда бомба попала, восстанавливали", – пояснил Тютчев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". На медали изображены четыре меча, перекрещенные под прямым углом. В центре же расположен трезубец с герба страны. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что эта медаль доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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