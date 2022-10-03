Автограф строителей времен Великой Отечественной войны нашли в квартире в Мариуполе

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Послание 1944 года нашел в своей квартире житель Мариуполя во время заделывания дыры от украинских снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший моряк Игорь Тютчев рассказал, что сейчас в его доме постоянно живут лишь две семьи. Он же регулярно приходит в квартиру, где делает ремонт.

Во время заделывания стены мужчина нашел выцарапанный на потолке автограф строителей, которые восстанавливали постройку после попадания немецкой бомбы.

"А теперь сюда смотрите – 12 июня 1944 года. Сюда бомба попала, восстанавливали", – пояснил Тютчев.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". На медали изображены четыре меча, перекрещенные под прямым углом. В центре же расположен трезубец с герба страны. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что эта медаль доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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