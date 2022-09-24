В Запорожской области сообщили о нейтрализации группы диверсантов

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В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая совершила попытку прорыва через линию соприкосновения. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, диверсанты прорвались на двух внедорожниках в районе города Пологи. После этого группа двинулась в сторону Розовки, но их нашли и нейтрализовали.

Накануне правоохранители задержали в Херсонской области группу из пяти диверсантов-разведчиков. В ходе обысков силовики обнаружили несколько тайников, откуда изъяли автоматы и пулеметы Калашникова, больше восьми тысяч патронов, гранатометы, противотанковые ракеты, гранаты, мины и другое оружие, а также форму ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

