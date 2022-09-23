Фото: Минобороны РФ

Вблизи города Пологи в Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов в день начала референдума. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

Он сообщил, что диверсантов разыскивают "по посадкам". Подробная информация появится позже, заявил он.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в день начала референдума ВСУ предприняли попытку обстрела города. Он добавил, что что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областей в состав Российской Федерации стартовали 23 сентября.

По данным ЦИК Херсона, выразить согласие могут порядка 750 тысяч человек, в Запорожье – 500 тысяч. На полтора миллиона избирателей напечатаны бюллетени в ДНР.

Накануне начала референдумов спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал участникам голосования делать выбор свободно и без страха. Комментируя угрозы со стороны ЕС в отношении проведения референдумов, Володин обратил внимание на то что проживающие на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР имеют право на самоопределение.

