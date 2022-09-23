Группу диверсантов задержали в Херсонской области

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Правоохранители задержали в Херсонской области группу из пяти диверсантов-разведчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии "Юг" в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков силовики обнаружили несколько тайников, откуда изъяли автоматы и пулеметы Калашникова, больше восьми тысяч патронов, гранатометы, противотанковые ракеты, гранаты, мины и другое оружие, а также форму ВСУ.

Накануне в Херсонской области были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума о вхождении региона в состав РФ. При обыске у них изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

До этого ФСБ РФ пресекла серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Были задержаны исполнители и пособники преступлений. В ведомстве также установили каналы связи и способы их финансирования.

