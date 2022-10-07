В РФ за сутки выявили 22 268 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за сутки выявили 22 268 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 2 025 человек. Выздороветь удалось 39 573 жителям РФ, скончались 104 пациента.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 163 942 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умер 387 991 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

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