В ГД ответили на вопрос о вакцинации мобилизованных от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Федот Тумусов заявил о необходимости вакцинации от COVID-19 для призванных по мобилизации россиян.

"Я считаю, что мобилизованных обязательно надо прививать от COVID-19. Коронавирус в целом по стране пошел на спад, но в армии все равно есть опасность его распространения, там много народа", – заявил он в интервью радио Sputnik.

По словам парламентария, важно прививать и ревакцинировать всех военных, чтобы из-за коронавируса не падала боеспособность. Он уточнил, что постановление о вакцинации в войсках РФ действует до сих пор, а данный вопрос решается главным санитарным врачом военного ведомства.

Ранее сообщалось, что у подпавших под призыв по мобилизации россиян перестанет действовать полис ОМС. Во Всероссийском союзе страховщиков отмечали, что, когда гражданин заступает на военную службу, он становится застрахован по другому закону. Согласно ему, министерство обороны заключает договор о страховании жизни и здоровья военного со страховой компанией.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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