Эксперт дала рекомендацию, какие препараты нужно взять на передовую

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На передовую необходимо взять с собой блокирующий работу кишечника препарат "Лоперамид", а также лекарства для восстановления его бактериального баланса, например, "Энтерол", сообщила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

"В самом крайнем случае можно принять "Лоперамид", но это только при условии, что вам надо идти в атаку или у вас есть другие жизненно важные дела и вы просто не можете себе позволить страдать диареей. Данный препарат считается экстренным и полностью блокирует работу кишечника", – рассказала она в беседе с News.ru.

По словам эксперта, для общей профилактики следует взять с собой активированный уголь и принимать его при наличии сомнений в качестве воды.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будет призваны 300 тысяч резервистов.



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