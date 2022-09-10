"The City. Едим": "третье место" для москвича

Рестораны – идеальный вариант "третьего места" для москвича после дома и работы. Главное, чтобы там была не только приятная атмосфера и хорошая компания, но и хорошо кормили.

Гастрокритик Александр Ильин знает места, где выполняются все эти условия. На этот раз он позвал с собой ведущего Стаса Кулика, чтобы показать альтернативный вариант, как отметить День города.

Все подробности – в "The City. Едим".