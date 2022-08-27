"The City. Едим": Турция

Кебабы, донеры, кефта, всевозможные закуски и сложные приправы – особенности турецкой кухни. Эта кухня, в целом, русскому человеку знакома.

Многие люди теряются в турецких ресторанах из-за обилия закусок, мяса и приправ. Чтобы помочь во всем разобраться, Саша Ильин и Росарио Каррион отправились по самым классным турецким ресторанам Москвы. Все подробности – в "The City. Едим".