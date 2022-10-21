21 октября, 19:58Культура
Санкт-Петербургский культурный форум отменили в 2022 году
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2022 году отменен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
"В текущей ситуации Минкульт России не считает уместным проведение форума и вынужден сообщить о его отмене", – сообщили в пресс-службе.
Ранее представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил о переносе Ялтинского международного экономического форума в 2022 году. Мероприятие проводилось ежегодно с 2015 года. До этого форум не организовывался два года из-за пандемии коронавируса.
До этого стало известно, что в Курской области приняли решение об отмене новогодних праздников в 2022 году. Праздничные мероприятия и развлекательные программы планируют организовать только для юных жителей региона.
Подобную инициативу решили поддержать и в Калуге. Там уточнили, что сэкономленные на организации мероприятий средства, будут отправлены в поддержку мобилизованным гражданам.
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