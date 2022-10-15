"Откройте, Давид": Марк Розовский, часть 1

Театр "У Никитских ворот" открыл юбилейный 40-й сезон. Давид Виннер поговорил с актерами и бессменным руководителем театра, народным артистом России Марком Розовским о том, что такое "живой академизм", и в чем секрет многолетнего успеха театра.

Какие 150 вопросов худрук задает молодым артистам? Что такое бесстыдство и почему искусство не терпит эпатажа? Какие спектакли вот уже 40 лет не уходят из репертуара театра, и какие новинки готовят для зрителей?

Об этом и многом другом – в программе "Откройте, Давид".