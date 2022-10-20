"Ночная смена": возвращение "Телепузиков" и новый смартфон от компании Motorola

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что детский сериал "Телепузики" возвращается на экраны спустя 20 лет. Также они обсудили смартфон компании Motorola, который сам увеличивает свой размер.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.