"Тайны кино": "Принцесса цирка", "Арена", "Мой любимый клоун", "Под куполом цирка"

Зрители в СССР любовались цирком не только на представлениях, но и в кинотеатре. Это яркое зрелище часто привлекало режиссеров. Они переносили цирк на пленку и добавляли свой сюжет о дружбе, любви или предательстве.

Почему советские кинематографисты так любили снимать фильмы про цирк? Как во время съемок комедии "Укротительница тигров" Людмила Касаткина решилась войти в клетку с полосатыми хищниками? Почему картину "Арена" называли трагической историей? Зачем в фильме "Под куполом цирка" акробатические трюки выполнял киноактер? И как по-разному режиссеры видели цирк?

Об этом – в программе "Тайны кино".