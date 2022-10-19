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Культура

"Тайны кино": "Принцесса цирка", "Арена", "Мой любимый клоун", "Под куполом цирка"

"Тайны кино": "Принцесса цирка", "Арена", "Мой любимый клоун", "Под куполом цирка"

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Зрители в СССР любовались цирком не только на представлениях, но и в кинотеатре. Это яркое зрелище часто привлекало режиссеров. Они переносили цирк на пленку и добавляли свой сюжет о дружбе, любви или предательстве.

Почему советские кинематографисты так любили снимать фильмы про цирк? Как во время съемок комедии "Укротительница тигров" Людмила Касаткина решилась войти в клетку с полосатыми хищниками? Почему картину "Арена" называли трагической историей? Зачем в фильме "Под куполом цирка" акробатические трюки выполнял киноактер? И как по-разному режиссеры видели цирк?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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