СК РФ проверит информацию о вербовке украинскими спецслужбами подростков для терактов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет РФ проверит информацию о том, что спецслужбы Украины начали вербовать подростков для совершения терактов, сообщает пресс-служба СК.

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. По итогам проверки должно быть принято процессуальное решение.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов сообщили, что украинские националисты в рамках якобы патриотического воспитания еще с 2014 года начали открывать лагеря, где детей с раннего возраста учат воевать и убивать русских.

Кроме того, ранее был выявлен факт того, как СБУ завербовала подростка для покушения на главу одного из сельских советов ЛНР. За это мальчику пообещали поездку в Европу. Подросток по ошибке ранил другого человека. Данный факт изучают российские следователи в рамках уголовного дела.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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