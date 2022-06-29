На ВДНХ состоялась премьера музыкального спектакля "Мировое турне"

Фото: предоставлено пресс-службой киностудии "Союзмультфильм"

В "Союзмультпарке" на ВДНХ стартовали показы музыкального спектакля "Мировое турне". Премьера состоялась 29 июня.

По сюжету, Шапокляк, Карлсон и их друзья собирают музыкальную группу, чтобы покорить весь мир зажигательными хитами. Герои отправляются в турне, где они знакомятся с достопримечательностями разных стран и делятся своими талантами. Спектакль рассчитан на аудиторию 5+.

Постановка будет идти на тематической площадке "Союзмультфильма" все лето по средам, пятницам, субботам (или воскресеньям). Продолжительность спектакля – 60 минут. Приобрести билет можно на сайте площадки. Стоимость посещения – 800 рублей.