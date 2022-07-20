В России снимут фильм по мотивам "Бременских музыкантов"

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В России снимут фильм по мультфильму "Бременские музыканты". Разработкой займутся студия Никиты Михалкова и "Союзмультфильм". Об этом сообщает ТАСС.

По словам продюсера Леонида Верещагина, зрителям покажут основную сюжетную линию мультфильма. Кроме того, создатели смогут поближе познакомиться с каждым из персонажей. Часть экранного времени посвятят детству главного героя Трубадура.

Режиссером фильма станет Алексей Нужный, а главных персонажей представят Константин Хабенский и Юрий Стоянов.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix планирует создать франшизу, подобную "Звездным войнам" и "Гарри Поттеру". Вице-президент компании Мэтью Таннел сказал, что сотрудники компании уже предприняли первые шаги для создания долгосрочной франшизы. Однако, по его словам, "такие дела не делаются за ночь".

