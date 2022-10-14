"Вот это любовь": Алла Демидова и Владимир Валуцкий

Однажды Алла Демидова пришла в гости к своей сокурснице по Щукинскому училищу. В комнате было несколько человек: подруга, их общий приятель и незнакомый парень. "Владимир Валуцкий", – скромно представился тот.

Друзья тут же начали рассказывать историю, о том, как Валуцкого недавно с треском выгнали из ВГИКа за пародию на Ленина. "Какой смелый!" – подумала Алла. Владимир тем временем разглядывал новую знакомую. Серьезная, знающая себе цену, начитанная, думающая – ему, начинающему сценаристу, было о чем с ней поговорить.

Долгие разговоры они вели уже на свиданиях. А потом дело дошло до знакомства с родителями. Алла очень старалась понравится матери своего избранника, но та с первого дня держала оборону: пыталась убедить сына, что из актрисы хорошей жены не выйдет. И тут, обычно покладистый, Владимир взбунтовался. Он категорично заявил родителям, что намерен жениться на Алле. Об этом – в программе "Вот это любовь!".