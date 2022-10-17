В Госдуме заявили, что классической литературе "никакие ревизии и пересмотры не грозят"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что подготовленный законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры.

"Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений под это определение явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии – так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что классической литературе "никакие ревизии и пересмотры не грозят".

"Так что ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика вечна!" – отметил он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что классической литературе не грозит запрет по закону о пропаганде ЛГБТ, сообщает издание "Подъем".

"Ну зачем нас подозревать в такой глупости? Так доберемся и до древнегреческой классики. Нет, конечно. Я думаю, что, во-первых, по этому поводу должны быть экспертные заключения, а экспертные заключения будут давать специалисты, но ничего нашей классической художественной литературе не грозит", – пояснила Драпеко.

При этом литературный критик Дмитрий Самойлов рассказал, что пропаганду таких тем, как ЛГБТ, педофилия, бродяжничество, наркомания, суицид и супружеская неверность, можно найти в любой книге.

"Например, роман Льва Толстого "Анна Каренина" демонстрирует, как эта супружеская неверность может привести к погибели не только одного человека, но и ячейки общества. Можем ли мы считать упоминание самой неверности пропагандой? В любой книге на полке в книжном магазине можно найти что-то такое", – рассказал Самойлов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

На прошлой неделе законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ был одобрен правительством России.

Законопроект об административной ответственности за подобную пропаганду будет предусматривать штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей – для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.

Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.

Если же это нарушение было совершено в интернете, то штраф достигнет 400 000 рублей для граждан и 5 миллионов рублей или административного приостановления деятельности на 90 суток для юридических лиц.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила ввести уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. По ее словам, сейчас недостаточно только административного наказания. Она отметила, что это необходимо, чтобы не стать исполнителями воли Всемирной организации здравоохранения, которая "является соучастницей уничтожения нашего населения".

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