Калужский губернатор исключил необходимость сбора "тревожного чемоданчика" для жителей

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что жителям региона не нужно собирать "тревожный чемоданчик". По его словам, в регионе обеспечен должный уровень безопасности.

Накануне в СМИ появилась информация, что представители регионального ГУ МЧС порекомендовали жителям собрать базовый набор вещей на случай объявления на территории субъекта режима ЧС.

По словам Шапши, информация, поступающая от ведомства, воспринимается людьми как особо важная. Поэтому заявления от МЧС он счел неловкими.

"Повторю: безопасность людей мы обеспечить готовы. А ситуация в нашем регионе сейчас спокойная. Угроз нет. Ну, а если "тревожный чемоданчик" собран, пусть пылится в дальнем углу", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В среду, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении в Центральном и Южном федеральных округах режима повышенной готовности. Это предполагает введение усиленной охраны общественного порядка, тщательного досмотра транспорта, контроля за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем и соблюдения других требований.

Позже глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что введение режима повышенной готовности в указанных федеральных округах страны не станет ограничением для проживающих граждан. Он подчеркнул, что решение президента России касается только органов публичной власти и никак не относится к гражданскому населению.



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