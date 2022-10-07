Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника под Калугой

Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"

Беспилотный летательный аппарат упал на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника не получили повреждений. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в трех районах республики были сбиты украинские беспилотники.

Он добавил, что ситуация в Крыму находится под контролем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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