Власти Калужской области объяснили громкие хлопки пролетом сверхзвуковых самолетов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Громкие хлопки, которые слышали жители Калужской области, связаны с пролетом сверхзвуковых самолетов, заявил губернатор региона Владислав Шапша.

"В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Оперативные службы никаких инцидентов не фиксируют. Предположительно, это звук от сверхзвуковых самолетов", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, данную информацию подтвердили в Росавиации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что громкие звуки, на которые обратили внимание пользователи соцсетей, связаны с работой авиации министерства обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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