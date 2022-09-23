В Новой Каховке прозвучало более 10 воздушных взрывов – власти

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В Новой Каховке вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. <...> Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к данному часу это уже третья воздушная тревога в городе за сутки.

20 сентября в Новой Каховке также срабатывала система ПВО. По данным властей, прозвучало три воздушных взрыва. Сирена воздушной тревоги непрерывно работала в течение 15 минут.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.