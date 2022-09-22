Система ПВО сработала в Белгороде

В Белгороде снова сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пока неизвестно, есть ли разрушения и пострадавшие.

Гладков написал, что в области до 7 октября продлили желтый уровень террористической опасности. По-прежнему в регионе запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.