Названа причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

11:13
Фото: 54.mchs.gov.ru
Разгерметизация трубопровода во время ремонтных работ в здании хладокомбината в Новосибирске стала причиной утечки аммиака, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.
"Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, вследствие чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что четыре работника комбината пострадали в результате происшествия, они были доставлены в лечебное учреждение с отравлением легкой степени тяжести.
Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе выявлено не было, угрозы для населения нет. Уточняется, что к ликвидации инцидента привлечен 31 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России – 22 человека и четыре единицы техники.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате утечки аммиака в здании хладокомбината в Новосибирске 19 сентября.
ЧП произошло на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев. Все пострадавшие были госпитализированы, 300 человек смогли выйти из здания сами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: