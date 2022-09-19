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Происшествия

11:13

Названа причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

происшествиярегионы

Фото: 54.mchs.gov.ru

Разгерметизация трубопровода во время ремонтных работ в здании хладокомбината в Новосибирске стала причиной утечки аммиака, сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МЧС.

"Было установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, вследствие чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что четыре работника комбината пострадали в результате происшествия, они были доставлены в лечебное учреждение с отравлением легкой степени тяжести.

Превышений предельно допустимых концентраций в воздухе выявлено не было, угрозы для населения нет. Уточняется, что к ликвидации инцидента привлечен 31 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС России – 22 человека и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате утечки аммиака в здании хладокомбината в Новосибирске 19 сентября.

ЧП произошло на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев. Все пострадавшие были госпитализированы, 300 человек смогли выйти из здания сами.

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