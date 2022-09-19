Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Восемь человек пострадали в результате утечки аммиака в здании хладокомбината в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев. Все пострадавшие были госпитализированы, 300 человек смогли выйти из здания сами.

Трубы, где случилась утечка аммиака, были перекрыты. На место происшествия на данный момент прибыли специалисты. Выясняются все детали случившегося.

По информации Главного управления МЧС по региону, утечку смогли ликвидировать сами сотрудники хладокомбината.

Ранее два человека пострадали при взрыве бытового газа в квартире в Ижевске. Сообщение о взрыве поступило 19 сентября в 06:08 по местному времени (в 05:08 по московскому). На месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники.

