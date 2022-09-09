Нижегородская прокуратура проводит проверку после отравления угарным газом 4 человек

11:00
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после отравления угарным газом четырех человек, включая новорожденного, сообщает РИА Новости.
Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что инцидент произошел в ночь на пятницу на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Трое взрослых находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Состояние девочки, которой исполнилась одна неделя, оценивают врачи. Она также госпитализирована.
Провести проверку поручено прокуратуре Советского района Нижнего Новгорода. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.
Ранее сообщалось, что от угарного газа пострадала 19-летняя девушка, женщина 46 лет, 21-летний мужчина и новорожденная девочка. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф.
До этого шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. ЧП произошло в Назрани. Уточнялось, что при осмотре была выявлена концентрация угарного газа в малых количествах, специалисты заметили неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: