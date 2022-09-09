Нижегородская прокуратура проводит проверку после отравления угарным газом 4 человек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после отравления угарным газом четырех человек, включая новорожденного, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что инцидент произошел в ночь на пятницу на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Трое взрослых находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Состояние девочки, которой исполнилась одна неделя, оценивают врачи. Она также госпитализирована.

Провести проверку поручено прокуратуре Советского района Нижнего Новгорода. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.

Ранее сообщалось, что от угарного газа пострадала 19-летняя девушка, женщина 46 лет, 21-летний мужчина и новорожденная девочка. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф.

До этого шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. ЧП произошло в Назрани. Уточнялось, что при осмотре была выявлена концентрация угарного газа в малых количествах, специалисты заметили неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.

