В китайском городе Чанша загорелся 200-метровый небоскреб

Крупный пожар начался в небоскребе, расположенном в городе Чанша китайской провинции Хунань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Местные СМИ сообщают, что возгорание появилось примерно в 15:30 по местному времени. Огнем были охвачены более десятка этажей после того, как он начал распространяться по фасаду здания.

На месте происшествия работают порядка 300 пожарных. Также к ликвидации возгорания привлечены 36 единиц техники.

Высота 42-этажного небоскреба достигает 218 метров. Пока с места пожара не сообщали о жертвах или пострадавших.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в цехе Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мончегорске. Спасатели в итоге локализовали и ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров.