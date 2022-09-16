На концерте группы Panic! At The Disco произошло возгорание

11:53
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
На концерте американской рок-группы Panic! At The Disco в городе Сент-Пол в США произошло возгорание на сцене. Об этом сообщает издание People.
Возгорание произошло недалеко от артистов возле лестницы. Однако, как передает издание, бэнд продолжил играть, лидирующий солист Брендон Ури не перестал петь и танцевать.
Взволнованные зрители кричали группе о пожаре, но мероприятие не спешили прервать. По итогу возгорание устранил работник концерта с помощью огнетушителя. Тушение зрители сопровождали овациями и криками.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Анталья недалеко от домов вспыхнул лесной пожар. Возгорание произошло в районе Ортакей. Более того, пламя распространилось недалеко от домов и теплиц.
Также в терминале международного аэропорта Кувейта произошло возгорание. Пламя повредило подвал, цокольный этаж и часть первого этажа воздушной гавани. По данным местных властей, пострадавших нет.
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