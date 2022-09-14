Площадь пожара на Кольской ГМК составляет 600 квадратных метров

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Площадь возгорания в цехе Кольской горно-металлургической компании (ГМК) в Мончегорске составляет 600 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Пожарно-спасательные подразделения принимают все меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания. На место ЧП направлена оперативная группа регионального главка МЧС и мобильная лаборатория для мониторинга экологической обстановки.

Пожар вспыхнул около 10:00. По предварительной информации, никто не пострадал, всех людей вывели на безопасное расстояние.

Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Мощности компании расположены в Мурманской области.