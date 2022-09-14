Цех Кольской ГМК загорелся в Мончегорске

Пожар произошел в цеху "дочки" компании "Норникель", Кольской ГМК, в Мончегорске Мурманской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В районе 10:00 поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК" по адресу город Мончегорск, Никелевое шоссе", – отметили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, люди были эвакуированы на безопасное расстояние.

Ранее пожар произошел на складе с пластиковой крошкой в Волоколамске в Подмосковье. Отмечалось, что площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

