В Мончегорске локализовали возгорание в цехе Кольской ГМК

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Возгорание в цехе Кольской горно-металлургической компании в Мончегорске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Цех Кольской ГМК загорелся утром среды, 14 сентября. В результате инцидента никто не пострадал, люди с предприятия были эвакуированы.

По информации пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара на пике достигала 600 квадратных метров. На месте ЧП работает оперативная группа регионального главка МЧС.

