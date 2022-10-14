"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, как в США отец со своей маленькой дочерью заключили контракт на 21 год. В не говорится, что у нее не должно быть никаких парней 21 год. Также Ведущие обсудили возвращение актера Генри Кавилла к роли Супермена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.