01:00Общество
"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена
Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.
На этот раз они рассказали, как в США отец со своей маленькой дочерью заключили контракт на 21 год. В не говорится, что у нее не должно быть никаких парней 21 год. Также Ведущие обсудили возвращение актера Генри Кавилла к роли Супермена.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Ночная смена