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Общество

"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена

"Ночная смена": контракт с дочерью в США и возвращение Генри Кавилла к роли Супермена

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, как в США отец со своей маленькой дочерью заключили контракт на 21 год. В не говорится, что у нее не должно быть никаких парней 21 год. Также Ведущие обсудили возвращение актера Генри Кавилла к роли Супермена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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