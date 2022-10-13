В "Газпроме" заявили, что труба "Северного потока" заполнена водой на большом протяжении

Фото: kustbevakningen.se

Труба "Северного потока" на большом протяжении заполнена водой. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в эфире Первого канала.

По его словам, по скорости потери газопроводами давления понятно, что произошел полный разрыв трубы. Он назвал произошедшее беспрецедентными террористическими актами.

"Эксперты говорят – чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок", – пояснил Миллер.

Он добавил, что для восстановления целостности поврежденной трубы потребовалось бы поднять ее на поверхность, что осложняет ее заполненность морской водой.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что газопровод "Северный поток – 2" нужно обязательно поддерживать, в частности следует сохранить тот газ, который еще есть в трубе. По его словам, две нитки "Северного потока – 1" требуют полного восстановления, одна нитка "Северного потока – 2" тоже требует восстановления, а по второй нитке есть возможность пропускать газ.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.



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