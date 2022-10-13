Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново – Эрдоган

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Глобальная архитектура безопасности должна создаваться на основе более справедливого устройства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

По его словам, сейчас человечество переживает период, когда баланс сил изменился, а цепочки поставок были разорваны.

"Мы сталкиваемся с серьезными испытаниями во многих областях, от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений. Турция давно говорит, что мир – больше пяти. Мы считаем, что глобальная архитектура безопасности должна формироваться на основе более справедливого понимания", – цитирует его ТАСС.

Ранее в ходе выступления на саммите в Астане Владимир Путин также заявил о формировании новых центров силы в Азии. Он подчеркнул, что Россия считает необходимым формирование системы равной и неделимой безопасности для всех участников международного сообщества.

Кроме того, по словам президента России, наиболее острым вызовом безопасности остается Афганистан. Путин заявил, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, страна оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами.

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