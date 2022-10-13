Россиянам рассказали, чем опасен просмотр телевизора в темноте

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Просмотр телевизора или чтение чего-либо в плохо освещенной комнате могут стать причиной снижения остроты зрения. Кроме того, из-за этого повышается глазное давление, заявил основатель и руководитель Объединения глазных клиник "Ясный Взор", президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

"В лучшем случае просмотр телевизора или чтения в темноте может привести к усталости глаз. А при осложнениях – к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения", – поделился Азнаурян в беседе с Ura.ru.

По его словам, сетчатка глаза не любит слишком резких перепадов освещения. Он порекомендовал никогда не читать и не смотреть что-либо в темноте. Эксперт подчеркнул, что всегда следует включать общий свет. Кроме того, сам светильник не должен как-либо отражаться на экране телевизора.

Ранее врач-офтальмолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Натия Дедиашвили рассказала, что глаза у человека могут болеть после и в процессе использования гаджетов из-за истончения слезной пленки. По ее мнению, синдром "сухого глаза" возникает из-за нестабильности слезной пленки. Ее состояние зависит от частоты морганий.

"Доктор 24": зимние болезни глаз

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