Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Доступ к социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации) по-прежнему ограничен во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что операторам связи, которые нарушили требования к работе, порядок установки и модернизации технических средств противодействия угрозам, грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что сеть Instagram (признанная экстремистской и террористической, а также запрещенная в РФ) заработала у некоторых операторов связи без VPN. Причиной работы данной соцсети без VPN мог стать ремонт оборудования, которое выполняет блокировку сайтов. Данные об этом были приведены в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" одному из операторов связи.



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