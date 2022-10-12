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12 октября, 19:14

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Юрист объяснил, как пользоваться продуктами попавшей в список террористов Meta

Черный список: можно ли пользоваться соцсетями попавшей в перечень террористов Meta

Американскую корпорацию Meta (запрещена в России как экстремистская) включили в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация размещена на сайте Росфинмониторинга. Разбираемся, означает ли это какие-либо изменения для российских пользователей продуктов компании.

Для пользователей ничего не изменилось?

Фото: depositphotos/stockasso

Об изменениях для американской компании Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) стало известно 11 октября. Соответствующие данные появились на сайте Росфинмониторинга.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 2. META PLATFORMS INC.
из сообщения на сайте Росфинмониторинга

Проблемы у компании на территории РФ возникли после того, как она сняла запрет на призывы к насилию против российских военных в своих соцсетях Facebook и Instagram (также запрещены в РФ). Это произошло после начала специальной военной операции на Украине. В результате в СКР возбудили уголовное дело против корпорации.

В свою очередь, Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской и запретить ей вести деятельность на территории страны. Ходатайство было удовлетворено 21 марта. Примечательно, что запрет не касается мессенджера WhatsApp, который также является продуктом Meta. Это связано с тем, что по своему функционалу приложение не занимается публичным распространением информации.

После вступившего в марте в силу запрета россиянам объяснили, что они могут продолжать использовать Instagram и Facebook. За это не предусмотрено никаких наказаний. Решение Росфинмониторинга также ничего не изменило с правовой точки зрения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta.
Андрей Клишас
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил эту информацию. "Включение Meta в перечень экстремистских организаций в данный момент принципиально не меняет уже существующую ситуацию для пользователей запрещенных соцсетей", – написал он в своем телеграм-канале.

"Формальная процедура"

Фото: depositphotos/alicerodnova.gmail.com

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 объяснил разницу между включением Росфинмониторингом Meta в перечень террористов и экстремистов и решением суда от 21 марта.

Само по себе признание Meta экстремистской организацией состоялось на основании решения суда. Именно оно является процессуальным документом, который меняет правоотношения.
Василий Воробьев
юрист

"Meta включили в перечень Росфинмониторинга на основании решения суда – это довольно формальная процедура, которая не создает дополнительных правоотношений. Необходимость ведения такого реестра установлена федеральным законом", – отмечает эксперт.

По словам юриста, перечень Росфинмониторинга является ориентиром для компаний и госорганов на предмет того, с какими людьми и организациями запрещено финансовое сотрудничество.

Размещать рекламу в Facebook и Instagram незаконно, потому что это может быть расценено как перевод денег на финансирование экстремистской деятельности.
Василий Воробьев
юрист

При этом иметь аккаунты в Facebook и Instagram, а также публиковать посты россиянам не запрещается, подчеркнул специалист. Однако он напомнил, что пользоваться соцсетями следует в рамках закона. Если публикации человека направлены на возбуждение ненависти и вражды, это будет считаться экстремистской деятельностью, заключил эксперт.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала мнение, что россиян не будут наказывать за закупку рекламы у Meta.

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