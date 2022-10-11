Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росфинмониторинг внес Meta (запрещена в России как экстремистская) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 2. META PLATFORMS INC", – говорится в соответствующем перечне.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

В июне Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности компании Meta в России как экстремистской организации. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в надзорном ведомстве данное решение считают обоснованным, и попросил суд признать его законным. Он напомнил, что в отношении Meta неоднократно составлялись административные протоколы, поэтому запрет компании стал следствием систематических нарушений.

Юристы Meta Platforms, в свою очередь, заявили о незаконности данного судебного разбирательства, поскольку считают, что на компанию не распространяется юрисдикция гражданских судов РФ.

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