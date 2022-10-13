Instagram стал временно доступен у некоторых операторов связи без VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Социальная сеть Instagram (признанная экстремистской и террористической, а также запрещеннпя в РФ) заработала у некоторых операторов связи без VPN. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, причиной работы данной соцсети без VPN мог стать ремонт оборудования, которое выполняет блокировку сайтов. Данные об этом были приведены в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" одному из операторов связи.

В пресс-службе "МегаФона" уточнили, что не получали подобного письма и не замечали сильного всплеска трафика в Instagram.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в перечень террористов и экстремистов.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

В июне Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности компании Meta в России как экстремистской организации. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в надзорном ведомстве данное решение считают обоснованным, и попросил суд признать его законным. Он напомнил, что в отношении Meta неоднократно составлялись административные протоколы, поэтому запрет компании стал следствием систематических нарушений.



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