Юрист объяснил, скажется ли внос Meta в список террористов на пользователях

Фото: Москва 24/Дарья Мясина

Юрист Борис Захаров заявил, что включение компании Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга никак не повлияет на обычных граждан. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт уточнил, что социальные сети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ) не признавались экстремистскими и не включались в подобные списки.

"На основании решения суда компания включена наконец в соответствующий перечень террористов и экстремистов. Ни Instagram, ни Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ) экстремистскими не признавались и ни в какие списки не включены. <...> Санкций для пользователей соцсетей не предусмотрено", – пояснил специалист.

Он также предупредил, что не разрешается и распространение символики Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая). При этом ситуация с логотипами Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ) складывается неоднозначно, так как они принадлежат экстремистской компании, но относятся к незапрещенным соцсетям.

"Ситуация допускает расширенное толкование, так как формально их символика принадлежит компании Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая), используется ею. Однако, если исходить из буквальной трактовки закона, данная символика не является непосредственно экстремистской", – заключил юрист.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в перечень террористов и экстремистов.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

В июне Мосгорсуд оставил в силе решение о запрете деятельности компании Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) в России как экстремистской организации. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что в надзорном ведомстве данное решение считают обоснованным, и попросил суд признать его законным. Он напомнил, что в отношении Meta (запрещена в России как экстремистская и террористическая) неоднократно составлялись административные протоколы, поэтому запрет компании стал следствием систематических нарушений.



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