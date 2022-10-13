Продажи смартфонов в РФ упали на 30% после 21 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продажи смартфонов упали в России на 30% за две недели после объявления Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в одной из торговых сетей.

Пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова рассказала, что средние продажи смартфонов в день снизились на 7%, а самое значительное падение было зафиксировано именно 21 сентября.

IT-эксперт Дмитрий Бевза пояснил, что спрос и поведение потребителей меняются в условиях снижения горизонта планирования, во время кризисов и меняющих привычную жизнь событий.

"В состоянии стресса людям не до замены гаджетов", – подчеркнул Бевза.

Источник газеты выразил мнение, что падение спроса на смартфоны связано с тем, что банки стали чаще отказывать мужчинам призывного возраста в кредитах.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков предположил, что по итогам года торговые сети могут продать на 8 миллионов смартфонов меньше, чем в прошлом году.

"Если продажи кнопочных телефонов выросли, то вполне логично, что смартфоны просели. Поскольку их покупают одни и те же люди", – добавил Кусков.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин спрогнозировал восстановление спроса на смартфоны ближе к концу ноября или в начале декабря, когда люди начнут покупать подарки. По его мнению, мобилизованные вернутся домой через полгода с достаточной суммой денег для покупки устройств, которые раньше они себе не могли позволить.

Ранее эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза рассказал о возможных действиях на случай, если иностранные браузеры перестанут отображать сайты из России. По словам специалиста, некоторые популярные платформы могут перестать открывать те сайты, которые подписаны SSL-сертификатом от Национального удостоверяющего центра Минцифры России.



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