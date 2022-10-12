Россиянам дали советы на случай блокировки иностранных браузеров

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Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза рассказал о возможных действиях на случай, если иностранные браузеры перестанут отображать сайты из России. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, некоторые популярные платформы могут перестать открывать те сайты, которые подписаны SSL-сертификатом от Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Такие порталы можно будет открыть принудительно, но не во всех случаях.

"Разумеется, для важных сайтов типа банка это не подходит, поэтому я просто поставил "Яндекс.Браузер" для тех российских сайтов, которые хотят от моего браузера российский сертификат. В остальном пользуюсь Chrome и Safari", – заявил Бевза.

Эксперт добавил, что на названные браузеры можно также поставить российский SSL-сертификат от Национального удостоверяющего центра Минцифры вручную. Кроме того, есть возможность воспользоваться мобильными приложениями необходимых интернет-сайтов.

Накануне "Известия" со ссылкой на информированный источник сообщили, что браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности.

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