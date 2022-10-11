Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать российские сайты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированного источника в IT-компании.

Ранее сертификаты выдавались иностранными удостоверяющими центрами. После введения антироссийских санкций ситуация осложнилась: центры отозвали лицензии у ряда ресурсов, в том числе не оказавшихся под санкциями. Тогда же Россия приняла решение о выдаче отечественных сертификатов.

По словам собеседника издания, сложность при работе с российскими сертификатами безопасности заключается в высокой вероятности их непризнания западными разработчиками, подобные примеры уже есть за пределами РФ.

Однако, по словам источника газеты, альтернативы браузерам есть.

"И помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и "Яндекс.Браузер", Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива", – сообщил эксперт.

В Минцифры России для работы сайтов с российскими сертификатами также посоветовали использовать "Яндекс.Браузер" или "Атом". С советом согласен и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

"Может быть, кому-то некомфортно и непривычно ими пользоваться, но в сложившейся ситуации ими не стоит пренебрегать, по крайней мере, для совершения чувствительных операций: захода на сайты банков, покупок, получения госуслуг", – сообщил он.

Директор центра противодействия кибератакам "РТК-Солар" Владимир Дроков рассказал, что ограничить доступ к сайту с российским сертификатом при его открытии из популярных браузеров пока невозможно. Ресурс будет обозначен браузером как вредоносный, но продолжить работу с ним можно будет.

Однако эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев предупредил, что работа с ресурсом, отмеченным как вредоносный, может спровоцировать перехват данных при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi.

В "Яндексе" сообщили, что браузер проверяет все сайты и выпущенные на них сертификаты безопасности по международному стандарту Certificate Transparency. Это гарантирует безопасную работу с онлайн-сервисами, в том числе банковскими.

По словам Половникова, из-за подобных ограничений западные технологичные компании могут потерять российскую аудиторию численностью в 150 миллионов пользователей. Он отметил, что после стабилизации экономической и геополитической ситуации пользователи, перешедшие на отечественные разработки, вряд ли вернутся к импортным.

Ранее Сбербанк порекомендовал клиентам установить сертификаты Минцифры России на свои устройства. Это связано с тем, что сайт sberbank.ru был переведен на выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры РФ сертификаты шифрования.

Установить сертификаты можно с помощью инструкций на сайте банка. Таким образом, клиентам будет обеспечен безопасный доступ к веб-ресурсам организации, добавили в банковской организации.



Сайт Сбербанка больше не будет открываться в некоторых зарубежных интернет-браузерах

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