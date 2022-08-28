Названы данные, которые не следует пересылать и хранить в интернете

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Фото: depositphotos/logoff
Эксперты Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" призвали пользователей не обмениваться в переписках данными банковских карт и паролями от соцсетей, а также не хранить их в заметках на телефоне.
"Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете "подарить" такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком", – сообщил руководитель направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ Игорь Терещенко в беседе с RT.
Он также призвал не хранить данные, которые могут относиться к коммерческой тайне компании, где работает человек, на личных устройствах.
В свою очередь руководитель проектов ООО "Интеллектуальная аналитика" Дарья Яцкевич рекомендовала использовать специальные сервисы для хранения "чувствительной" информации при помощи различного рода шифрования.
Кроме того, на защищенность данных влияет и работа VPN-сервисов. По словам эксперта, данные приложения снижают уровень защиты, повышая вероятность утечки DNS и IP-адресов.
Ранее эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артем Казанцев предупредил, что расширения интернет-браузеров зачастую требуют разрешения читать или изменять данные на странице, то есть получают доступ к информации пользователя. По словам специалиста, следует устанавливать лишь необходимые расширения для снижения угрозы данным.
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