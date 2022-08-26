Коды доступа к сервисам и геоданные россиян могут утекать зарубежным мошенникам

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Коды доступа к интернет-сервисам, которые передаются через СМС, а также геоданные россиян могут утекать зарубежным мошенникам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на три источника.
Из-за подобных подозрений правоохранительные органы и служба информационной безопасности МТС якобы начали проверку. По данным издания, инциденты с пользователями ряда популярных мессенджеров могли произойти при участии зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto, которые занимаются автоматической рассылкой, а также виртуального оператора VentaTel.
Один из источников пояснил, что СМС, например от Google, попадает на телефон абонента через цепочку иностранных компаний-агрегаторов. При этом передача сообщений не шифруется, что позволяет всей цепочке видеть содержимое послания.
Таким же образом, по словам экспертов, передаются данные о местоположении получателя. Агрегаторы имеют такую функцию, так как могут подключаться к сети оператора по специальному технологическому протоколу.
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров назвал возможность утечки данных россиян вполне вероятной. Один из специалистов по информационной безопасности отметил, что утечки данных находятся вне зоны ответственности операторов, однако технически и организационно они могут минимизировать риски.
Ранее эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Артем Казанцев предупредил, что расширения интернет-браузеров зачастую требуют разрешения читать или изменять данные на странице, то есть получают доступ к информации пользователя. По словам специалиста, следует устанавливать лишь необходимые расширения для снижения угрозы данным.
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