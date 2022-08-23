Ассоциация пользователей соцсетей заявила, что Google может "окирпичить" 60% телефонов РФ

15:23
Фото: depositphotos/DragonImages
Google может в любой момент заблокировать доступ к смартфонам с системой Android, которыми пользуется больше 60% россиян. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По его словам, у смартфонов на системе Android есть функция удаленной блокировки учетной записи при потере или краже телефона.
"Если она есть у нас, то очевидно, что она есть и у самого Google, который может просто "окирпичить" все телефоны россиян", – приводит слова Зыкова "Общественная служба новостей".
Эксперт отметил, что при запрете в России компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) необходимо было и заблокировать WhatsApp. Зыков выразил мнение, что теоретически иностранные компании могут ввести санкции против россиян, лишив их доступа к привычным сервисам и ресурсам.
Директор ассоциации призвал начать сохранять важную информацию из социальных сетей, включая переписки и фотографии.
Ранее сообщалось, что научно-технический центр "Главный радиочастотный центр" провел исследование и выявил основные угрозы использования иностранных мессенджеров в условиях санкций. Речь идет о потере доступа к сервису и хранящимся на его серверах данным, утечке персональных данных россиян и их неправомерном использовании, распространении противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента.
Приложение "СБОЛ" удалили из App Store
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: