Ассоциация пользователей соцсетей заявила, что Google может "окирпичить" 60% телефонов РФ

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Google может в любой момент заблокировать доступ к смартфонам с системой Android, которыми пользуется больше 60% россиян. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, у смартфонов на системе Android есть функция удаленной блокировки учетной записи при потере или краже телефона.

"Если она есть у нас, то очевидно, что она есть и у самого Google, который может просто "окирпичить" все телефоны россиян", – приводит слова Зыкова "Общественная служба новостей".

Эксперт отметил, что при запрете в России компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) необходимо было и заблокировать WhatsApp. Зыков выразил мнение, что теоретически иностранные компании могут ввести санкции против россиян, лишив их доступа к привычным сервисам и ресурсам.

Директор ассоциации призвал начать сохранять важную информацию из социальных сетей, включая переписки и фотографии.

Ранее сообщалось, что научно-технический центр "Главный радиочастотный центр" провел исследование и выявил основные угрозы использования иностранных мессенджеров в условиях санкций. Речь идет о потере доступа к сервису и хранящимся на его серверах данным, утечке персональных данных россиян и их неправомерном использовании, распространении противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента.

